Nijerya'da camiye düzenlenen baskında 5 kişi öldü, 40 kişi kaçırıldı
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Nijerya'da camiye düzenlenen baskında 5 kişi öldü, 40 kişi kaçırıldı

22.11.2020 17:01 | Son Güncelleme: 22.11.2020 17:04
Nijerya'da camiye düzenlenen baskında 5 kişi öldü, 40 kişi kaçırıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara eyaletinde bulunan bir camiye baskın yapan silahlı grup 5 kişiyi öldürdü, 40 kişiyi kaçırdı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara eyaletinde bulunan bir camiye baskın yapan silahlı grup 5 kişiyi öldürdü, 40 kişiyi kaçırdı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, henüz kimliği belirlenemeyen motosikletli silahlı kişilerce, Zamfara eyaletine bağlı Kanoma bölgesinde bulunan bir camiye namaz sırasında baskın düzenledi.

Baskında, 5 kişi yaşamını yitirdi ve 40 kişi kaçırıldı.

Zamfara Eyalet Polisi Sözcüsü Muhammed Shehu, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve soruşturma başlatıldığını belirtti.

Öte yandan Zamfara Eyaleti Valisi Bello Muhammed Matawalle, eyalet hükümeti ve silahlı kişiler arasında yapılan anlaşma kapsamında Gusau bölgesinde rehin alınan 11 kişinin serbest bırakıldığını açıkladı.

Otlak kavgası

Zamfara eyaleti 4 yıldır, hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı kişiler de bu ortamdan yararlanarak saldırılar düzenliyor.

Bölgede çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Zamfara Eyaleti Valisi Matawalle öncülüğünde geçen sene iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşmasını imzalamış ve 2 binden fazla çete üyesi silah bırakmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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