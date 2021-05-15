Nijerya'da camiden kaçırılan 10 kişi silahlı saldırganların elinden kurtuldu
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Nijerya'da camiden kaçırılan 10 kişi silahlı saldırganların elinden kurtuldu

Nijerya'da camiden kaçırılan 10 kişi silahlı saldırganların elinden kurtuldu
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Katsina eyaletinde, 10 Mayıs'ta camiden silahlı saldırganlar tarafından kaçırılan 10 kişinin, kurtulduğu bildirildi.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Katsina eyaletinde, 10 Mayıs'ta camiden silahlı saldırganlar tarafından kaçırılan 10 kişinin, kurtulduğu bildirildi.

Katsina Polis Sözcüsü Gambo İshaka, yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Kwata bölgesinde, silahlı saldırganlar tarafından, 10 Mayıs'ta teheccüd namazı kılmak için camide toplanan cemaat arasından kaçırılan 10 kişinin, saldırganların elinden kaçtığını belirtti.

İshaka, kaçmayı başaran 10 kişinin ailelerine teslim edildiğini kaydetti.

30 kişi kurtarılmıştı

Silahlı kişilerin 10 Mayıs'ta Kwata bölgesindeki camiye düzenlediği saldırıda kaçırılan 40 kişiden, aralarında 1 çocuğun bulunduğu 30 kişi kurtarılmıştı.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin, motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, hayvancılık yapan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Son olarak 9 Mayıs'ta silahlı kişilerin eyalette düzenlediği saldırıda 11 köylü hayatını kaybetmişti.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor. Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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