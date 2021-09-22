Nijerya'da bugüne kadar 8 binden fazla Boko Haram örgütü üyesi teslim oldu - Haberler
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Nijerya'da bugüne kadar 8 binden fazla Boko Haram örgütü üyesi teslim oldu

AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Nijerya'da bugüne kadar 8 binden fazla Boko Haram örgütü üyesi teslim oldu

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da bugüne kadar 8 binden fazla terör örgütü Boko Haram üyesinin teslim olduğu bildirildi.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da bugüne kadar 8 binden fazla terör örgütü Boko Haram üyesinin teslim olduğu bildirildi.

Yerel basında çıkan habere göre, Tuğgeneral Abdulwahab Eyitayo, örgüte yönelik operasyonların devam ettiğini açıkladı.

Eyitayo, bugüne kadar Nijerya'da 8 binden fazla Boko Haram örgütü üyesinin teslim olduğu bilgisini paylaştı.

Teslim olan örgüt üyelerinin daha çok Sambisa ormanı bölgesinde bulunduklarını aktaran Eyitayo, yürütülen etkili askeri operasyonlar neticesinde teslim olanların sayısının arttığına dikkati çekti.

Eyitayo, "Operasyonlarımızla onların lojistiğini kestik ve hazirandan itibaren aileleriyle birlikte teslim olanların sayısı arttı." dedi.

Son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen örgüt, Afrika'nın en fazla nüfusuna sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri
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