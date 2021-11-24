Nijerya'da Boko Haram ve ISWAP, aileleri çocuklarını okula göndermemeye zorluyor

Nijerya'nın başkenti Abuja'nın yaklaşık 140 kilometre uzağındaki Niger eyaletinde, Boko Haram ve ISWAP terör örgütlerinin, ebeveynleri çocuklarını okula göndermemeye zorladığı bildirildi.

Niger Eyaleti Hükümet Sekreteri Ahmed Matane, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Boko Haram ve ISWAP üyelerinin eyalette kamplar kurmasının endişe verici olduğunu belirtti.

Terör örgütlerinin eyaletin farklı bölgelerindeki halka eğitimin haram olduğu yönünde algı operasyonu yaptığını dile getiren Matane, teröristlerce ailelere çocuklarını okula göndermemeleri için baskı yapıldığını söyledi.

Matane, ayrıca teröristlerin silahlı çete üyelerinin iş birliğinde bölgede zorla vergi topladığını ifade etti.

Niger eyaletinde geçen hafta düzenlenen silahlı terör saldırılarında çok sayıda kişi hayatını kaybetmiş, en az 30 kişi kaçırılmıştı.

Eyalette artan silahlı saldırılar nedeniyle önce motosiklet kullanımı, daha sonra satışı yasaklanmıştı.

2009'dan itibaren 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti

Örgütler, son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen Afrika'nın en fazla nüfusuna sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kurucusu Muhammed Yusuf'un oğlu Ebu Musab el-Barnawi, 2009'da babasının ölümünden sonra Boko Haram'ın sözcüsü olmuştu.

Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt içerisinde 2016'da başlayan liderlik krizi örgütün Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine neden olmuştu. Şekau, Boko Haram'ı yönetirken Barnawi ISWAP'ı kurarak eylemlerine devam etmişti.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri

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