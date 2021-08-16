Nijerya'da Boko Haram üyesi 190 kişi teslim oldu
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Nijerya'da Boko Haram üyesi 190 kişi teslim oldu

Nijerya'da Boko Haram üyesi 190 kişi teslim oldu
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram terör örgütüne mensup 190 kişinin teslim olduğu bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram terör örgütüne mensup 190 kişinin teslim olduğu bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Nijerya ordusu, Borno eyaletinin farklı noktalarında Boko Haram'a yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlar sırasında 190 terörist af için teslim oldu.

Borno eyaletinde son bir ayda açlık nedeniyle 1500'den fazla Boko Haram üyesi teslim oldu.

Son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen örgüt, Afrika'nın en fazla nüfusuna sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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