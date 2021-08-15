Nijerya'da Boko Haram tarafından kaçırılan kız öğrencilerden biri daha döndü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da terör örgütü Boko Haram tarafından 2014'te gerçekleştirilen okul baskınında kaçırılan kızlardan biri daha eve döndü.