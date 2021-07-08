Nijerya'da Boko Haram saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e çıktı
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Nijerya'da Boko Haram saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e çıktı

Nijerya'da Boko Haram saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e çıktı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Adamawa eyaletinde dün terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 18'den 24'e yükseldi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Adamawa eyaletinde dün terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 18'den 24'e yükseldi.

Dabna Bölge Başkanı Simon Yakubu, yerel basına yaptığı açıklamada, saldırının ardından şimdiye kadar 24 kişinin cesedine ulaşıldığını belirtti.

Saldırıda yaralılardan 1 kişinin durumunun ağır olduğunu kaydeden Yakubu, teröristlerin bölgedeki kiliseleri ateşe verdiğini aktardı.

Yakubu, saldırının ardından bölge halkının korkudan evlerini terk ettiğini söyledi.

Terör örgütünün Adamawa eyaletine bağlı Dabna bölgesinde dün düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre, 18 kişi yaşamını yitirmişti.

Ülkede 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde, 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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