Nijerya'da Boko Haram Saldırısında 8 Asker Hayatını Kaybetti

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeydoğusunda, Boko Haram terör örgütünün düzenlediği saldırıda 8 asker yaşamını yitirdi.

Nijerya ordusu adına açıklama yapan Tuğgeneral Sani Kukasheka Usman, örgütün, Yobe eyaletine bağlı Buni Gari köyündeki asker kontrol noktasında yaptığı saldırıda 8 askerin öldüğünü belirtti.

Usman, saldırının ardından çıkan çatışmada 10 teröristin öldürüldüğünü ve çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini ifade etti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar yaptı. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti. Boko Haram'ın eski sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak atanması, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Ebubekir Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.