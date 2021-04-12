Nijerya'da Boko Haram saldırısında 7 kişi öldü, 5 bin kişi yerinden oldu
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Nijerya'da Boko Haram saldırısında 7 kişi öldü, 5 bin kişi yerinden oldu

Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel
Nijerya'da Boko Haram saldırısında 7 kişi öldü, 5 bin kişi yerinden oldu

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Adamawa eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, saldırının ardından 5 bin kişi evlerini terk etti.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Adamawa eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, saldırının ardından 5 bin kişi evlerini terk etti.

Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansının (SEMA) Adamawa Eyaleti Genel Sekreteri Mohammed Sulaiman, eyaletin Kwapre bölgesine 9 araçla gelen silahlı Boko Haram üyelerinin etrafa ateş açtığını belirtti.

Sulaiman, saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Saldırı nedeniyle yaklaşık 5 bin kişinin yerinden olduğunu aktaran Sulaiman, "Saldırıda 50'den fazla ev, ibadethaneler, pazar ve okullar kundaklandı. Çoğu kadın ve çocuk çok sayıda kişi saldırganlar tarafından kaçırıldı." dedi.

Borno eyaletindeki Boko Haram saldırısını engellendi

Nijerya Ordu Sözcüsü Muhammed Yerima, yaptığı açıklamada, ordunun Borno eyaletine bağlı Damasake bölgesinde Boko Haram'ın saldırısının engellediğini söyledi.

Yerima, saldırının engellenmesinin ardından ordunun, örgüt üyelerine düzenlediği operasyonda 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Operasyonda 2 askerin yaşamını yitirdiğini kaydeden Yerima, bir askerin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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