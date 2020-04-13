Nijerya'da Boko Haram saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Boko Haram militanları, Maiduguri-Damaturu kara yolundaki Auno köyünde yolculara silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi.

Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi öldü, yaklaşık 3 milyon kişi yerinden oldu.

Kaynak: AA