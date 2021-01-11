Nijerya'da Boko Haram saldırısında 5 asker öldü, 17 asker yaralandı
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Nijerya'da Boko Haram saldırısında 5 asker öldü, 17 asker yaralandı

11.01.2021 21:59 | Son Güncelleme: 11.01.2021 22:03
Nijerya'da Boko Haram saldırısında 5 asker öldü, 17 asker yaralandı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, Boko Haram terör örgütünün saldırısı sonucu 5 asker öldü, 17 asker yaralandı.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, Boko Haram terör örgütünün saldırısı sonucu 5 asker öldü, 17 asker yaralandı.

Yerel basındaki habere göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde örgütün saldırısı sonrası güvenlik güçleriyle örgüt üyeleri arasında çatışma yaşandı. Çatışmada 5 asker hayatını kaybetti, 17 asker yaralandı.

Boko Haram örgütü üyesi 6 kişinin öldüğü çatışma sonrası Alarganı kırsalında örgüte karşı askeri operasyon başlatıldığı bildirildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi.

Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 3 milyon kişi yerinden oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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