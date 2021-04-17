Nijerya'da Boko Haram saldırısında 18 kişi ölü, 21 kişi yaralandı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Borno eyaleti Valisi Babagana Zulum, Boko Haram üyelerin eyaletin Damasak bölgesinde düzenlediği saldırının ardından bölgeyi ziyaret etti.

Ziyaret esnasında açıklama yapan Zulum, saldırıda 18 kişinin yaşamını yitirdiğini, 21 kişinin yaralandığını söyledi.

Zulum, ziyarette Boko Haram'la mücadele için orduya 12 güvenlik aracı teslim etti.

Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Öte yandan, Nijerya Ordu Sözcüsü Muhammed Yerima, yaptığı açıklamada, ordunun Borno eyaletine bağlı Mobbar bölgesinde Boko Haram'a yönelik hava ve kara operasyonları düzenlediğini belirtti.

Yerima, operasyonlarda çok sayıda Boko Haram üyesinin öldürüldüğünü kaydederek, teröristlerin sığınaklarının da imha edildiğini ifade etti.

Nijerya'da Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu