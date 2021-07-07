Nijerya'da Boko Haram saldırısında 18 kişi hayatını kaybetti
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Nijerya'da Boko Haram saldırısında 18 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da Boko Haram saldırısında 18 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 18 kişi öldü.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 18 kişi öldü.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, terör örgütü üyeleri, Adamawa eyaletine bağlı Danga köyüne saldırı düzenledi.

Saldırıda 18 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Öte yandan Adamawa Polis Eyaleti Sözcüsü Suleiman Nguroje, olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Nijerya ordusu, 5 Haziran'da ülkenin Borno eyaletinde Boko Haram'a karşı düzenlediği operasyonda 11 teröristi etkisiz hale getirmişti.

Ülkede 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde, 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Törer örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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