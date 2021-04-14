Nijerya'da Boko Haram saldırısında 10 kişi öldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Mobbar Yerel Yönetim Başkanı Bukar Mustapha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün gece motosikletle Borno eyaletinde Damasak'a bağlı Mobbar bölgesine gelen Boko Haram üyelerinin saldırı düzenlediğini belirtti.

Mustapha, saldırıda 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin yaralandığını kaydetti.

Terör örgütünün Damasak bölgesinde 3 günde ikinci kez saldırı düzenlediğini aktaran Mustapha, saldırı nedeniyle bölge sakinlerinin korkudan komşu ülke Nijer Cumhuriyeti'ne sığındığını söyledi.

Boko Haram üyelerinin 11 Nisan'da Birleşmiş Milletlerin (BM) 3 yardım tesisine düzenlediği saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu