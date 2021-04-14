Nijerya'da Boko Haram saldırısında 10 kişi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nijerya'da Boko Haram saldırısında 10 kişi öldü

Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel
Nijerya'da Boko Haram saldırısında 10 kişi öldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Mobbar Yerel Yönetim Başkanı Bukar Mustapha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün gece motosikletle Borno eyaletinde Damasak'a bağlı Mobbar bölgesine gelen Boko Haram üyelerinin saldırı düzenlediğini belirtti.

Mustapha, saldırıda 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin yaralandığını kaydetti.

Terör örgütünün Damasak bölgesinde 3 günde ikinci kez saldırı düzenlediğini aktaran Mustapha, saldırı nedeniyle bölge sakinlerinin korkudan komşu ülke Nijer Cumhuriyeti'ne sığındığını söyledi.

Boko Haram üyelerinin 11 Nisan'da Birleşmiş Milletlerin (BM) 3 yardım tesisine düzenlediği saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Türker Ertürk Vladimir Putin Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Demet Özdemir Mustafa Üstündağ
Spor Mesut Özil Fatih Terim Caner Erkin Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Nijerya'da Boko Haram saldırısında 10 kişi öldü
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 17:40:52. #1.15#

title