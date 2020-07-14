Nijerya'da Boko Haram saldırısında 10 asker öldü Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği silahlı saldırıda 10 asker hayatını kaybetti.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği silahlı saldırıda 10 asker hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, adını vermek istemeyen ordu yetkilisi, yaptığı açıklamada, Boko Haram üyelerinin Borno eyaletine bağlı Kumulla köyünde askeri konvoyuna saldırı düzenlediğini belirtti.

Yetkili, saldırıda en az 10 askerin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda askerin de yaralandığını kaydetti.

Öte yandan örgütün Maiduguri-Damaturu kara yolunda yolculara düzenlediği baskında 15 kişinin kaçırdığı öne sürüldü.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi öldü.

Kaynak: AA