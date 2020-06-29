Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 9 ölü Nijerya'da düzenlenen Boko Haram saldırısında en az 9 Nijerya askerinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Nijerya'da düzenlenen Boko Haram saldırısında en az 9 Nijerya askerinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Nijerya'da Boko Haram örgütü Borno eyaletindeki Damboa bölgesi yakınlarında askeri konvoyun eşlik ettiği 100 araçlı sivil konvoya pusu kurdu. Boko Haram'ın el yapımı bomba ve silahlarla düzenlediği saldırıda en az 9 Nijerya askerinin öldüğü belirtildi. Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada, 2 sivil savunma milisinin de saldırıda öldüğü, bazı sivillerin ise kayıp olduğu ifade edildi.

Nijerya'da Boko Haram örgütünün saldırılarında son 10 yılda en az 36 bin sivil hayatını kaybetti. - ABUJA

Kaynak: İHA