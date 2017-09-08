Nijerya'da Boko Haram Saldırısı: 9 Ölü

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.



Ülkenin kuzeyindeki Borno eyaletinde örgütlü Avcılar Birliğinin Genel Sekreteri Bunu Bukar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Boko Haram mensubu teröristlerin eyalete bağlı Maiduguri kentine saldırdığını belirtti.



Bukar, örgütün bölgeden kaçırdığı 9 kişiyi öldürdüğünü bildirdi.



Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, tedavi gördüğü İngiltere'den ülkesine dönüşünde yaptığı açıklamada, Boko Haram ile mücadelenin yoğunlaştırılacağını söylemişti.



Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren örgüt, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı.