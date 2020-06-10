Nijerya'da kanlı Boko Haram saldırısı: 69 ölü
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Nijerya'da kanlı Boko Haram saldırısı: 69 ölü

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram, silahlı saldırı düzenledi. Silahla etrafa rastgele ateş açan örgüt üyeleri, 69 kişiyi öldürdü, çok sayıda kişi de yaraladı.

Nijerya'da kanlı Boko Haram saldırısı: 69 ölü
10.06.2020 12:01 | Son Güncelleme: 10.06.2020 12:28

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği silahlı saldırıda 69 kişi hayatını kaybetti. Örgüt üyeleri, silahla etrafa rastgele ateş açarak çok sayıda kişi de yaraladı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Borno eyaletine bağlı Foduma Kolomaiya köyüne gelen Boko Haram üyeleri, silahla etrafa rastgele ateş açtı.Saldırıda 69 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. Çok sayıda evin yandığı saldırıda, yaklaşık 300 büyükbaş hayvan da telef oldu. Nijerya Ordu Sözcü Vekili Musa Sagir, olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.

SON İKİ AYDA 1429 ÖRGÜT ÜYESİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Genelkurmay Başkanı Tukur Yusuf Buratai, pazartesi günü son iki ayda Boko Haram'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 1429 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

ŞİDDET EYLEMLERİNDE 20 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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