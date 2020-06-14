Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 60 ölü Nijerya'nın Borno eyaletinde Boko Haram tarafından gerçekleştirilen iki ayrı saldırı sonucu en az 20 asker ve 40 sivil hayatını kaybetti.

Nijerya'nın Borno eyaletinde Boko Haram tarafından gerçekleştirilen iki ayrı saldırı sonucu en az 20 asker ve 40 sivil hayatını kaybetti.

Boko Haram, Nijerya'da katliamlarını sürdürüyor. Örgüt, Nijerya'nın kuzeydoğusunda bulunan Borno eyaletinde Birleşmiş Milletler (BM) insani yardım merkezi ve polis karakoluna iki ayrı saldırı gerçekleştirdi. Saldırılarda en az 20 asker ile 40 sivilin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırıların Monguno ve Nganzai yerel yönetim bölgelerinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Monguno'da bulunan insani yardım kuruluşunda görevli görgü tanıkları ve bölge sakinleri, roket atarlar dahil olmak üzere ağır silahlarla donatılmış teröristlerin bölgeye geldiğini ifade etti. İlk önce 20 askeri hedef alan örgütün daha sonra sivilleri çapraz ateşe alarak katliam yaptıkları belirtildi. Boko Haram'ın ayrıca, halka yerel Hausa dilinde mektuplar dağıttığı ifade edilirken askeri ve uluslararası yardım kuruluşlarıyla çalışmamalarının istendiği aktarıldı.

Boko Haram'a karşı savaşmak üzere kurulan Sivil Ortak Görev Gücünden (CJTF) 1 kişi ve 2 bölge sakini, örgütün aynı saatlerde Nganzai'ye girdiğini belirtti. Bölgeye motosiklet ve kamyonetlerle gelen örgütün 40'tan fazla sivili öldürdükleri bildirildi.

Öte yandan Boko Haram, son yıllarda Nijerya'da binlerce insanı katletti. Milyonlarca kişi ise saldırılar yüzünden yerinden edilmişti. Örgütün kısa süre önce Gubio'daki bir köye gerçekleştirdiği saldırıda da en az 69 kişiyi katletmişti. - ABUJA

Kaynak: İHA