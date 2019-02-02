Nijerya'da Boko Haram Saldırısı: 6 Ölü
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da Boko Haram terör örgütünün düzenlediği silahlı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi.
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da Boko Haram terör örgütünün düzenlediği silahlı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Boko Haram üyeleri, Nijerya-Nijer sınırına 5 kilometre uzaklıktaki bir köye saldırarak ev ve araçları ateşe verdi.
Saldırıda 6 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.
Kaynak: AA