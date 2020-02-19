Nijerya'da Boko Haram saldırılarında hayatını kaybeden öğretmen sayısı 547'ye çıktı

19.02.2020 19:14 | Son Güncelleme: 19.02.2020 19:14

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırılarda 547 öğretmen hayatını kaybetti.

Nijerya Ulusal Öğretmenler Birliği Başkanı Nasir Idris, başkent Abuja'da düzenlenen "Ciddi Meclis" başlıklı programda yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeydoğusunda Boko Haram'ın saldırılarının başladığı 2009'dan bu yana düzenlediği saldırılarda 547 öğretmenin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Hükümete hayatını kaybeden öğretmenlerin ailelerine sahip çıkması çağrısında bulunan İdris, "Maalesef bu durum öğretmenlerin ailesini çok kötü etkiledi. Bazı öğretmenlerin çocukları okula gidemiyor artık. Hatta bazıları iş yerlerine bile gidemiyor." dedi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA