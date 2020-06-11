Nijerya'da Boko Haram operasyonunda teslim olan 603 kişi salıverilecek
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Nijerya'da Boko Haram operasyonunda teslim olan 603 kişi salıverilecek

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarda teslim olan 603 kişi serbest bırakılacak.

Nijerya'da Boko Haram operasyonunda teslim olan 603 kişi salıverilecek
11.06.2020 23:31 | Son Güncelleme: 11.06.2020 23:31

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarda teslim olan 603 kişi serbest bırakılacak.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Enenche, basına yaptığı açıklamada, Borno, Adamawa ve Yobe eyaletlerinde Boko Haram'a karşı operasyonlarda orduya teslim olan 603 kişinin serbest bırakılacağını belirtti.

Enenche, salıverilecek teröristlerin topluma kazandırma projesi kapsamında rehabilitasyon programından geçirildiğini ifade etti.

Ülkede "terör örgütü Boko Haram'ın faaliyetlerine karıştığı" gerekçesiyle gözaltına alınan 223 çocuk 2 ay önce serbest bırakılmıştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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