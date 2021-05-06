Nijerya'da Boko Haram'la bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 binden fazla çocuk aklandı
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Nijerya'da Boko Haram'la bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 binden fazla çocuk aklandı

Nijerya'da Boko Haram'la bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 binden fazla çocuk aklandı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Nijerya'nın kuzeydoğusunda, 5 yılda terör örgütü Boko Haram'la bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 binden fazla çocuğun aklandığı bildirildi.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda, 5 yılda terör örgütü Boko Haram'la bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 binden fazla çocuğun aklandığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Borno Ofisi Saha Müdürü Phuong Nguyen, Borno eyaletinde yerel hükümet yetkililerle görüştü.

Nguyen, görüşmede yaptığı açıklamada, eyalette 2016'dan bu yana 2 bin 13 çocuğun "terör örgütü Boko Haram'la bağlantısı olduğu iddiasından" aklandığını belirtti.

Eyalette çocuk asker olarak alınan 2 bin 188 çocuğun da serbest bırakıldığını kaydeden Nguyen, serbest bırakılma çalışmalarının Avrupa Birliği tarafından desteklendiğini söyledi.

20 binden fazla kişi öldü

Ülkede binlerce çocuk Boko Haram'la bağlantısı olduğu iddiasıyla askerler tarafından yakalandı.

Nijerya'da Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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