Nijerya'da Boko Haram'ın yüzlerce öğrenciyi kaçırmasının ardından iki eyalette okullar kapatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Nijerya'da Boko Haram'ın yüzlerce öğrenciyi kaçırmasının ardından iki eyalette okullar kapatıldı

16.12.2020 15:11 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:11
Nijerya'da Boko Haram'ın yüzlerce öğrenciyi kaçırmasının ardından iki eyalette okullar kapatıldı

Nijerya'nın Katsina eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın yüzlerce öğrenciyi kaçırmasının ardından iki komşu eyalette okullar kapandı.

Nijerya'nın Katsina eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın yüzlerce öğrenciyi kaçırmasının ardından iki komşu eyalette okullar kapandı.

Katsina eyaletine bağlı Kankara bölgesinde Boko Haram'ın bir yatılı okuldan yüzlerce öğrenciyi kaçırması üzerine komşu eyaletler Zamfara ve Jigawa'daki okullar kapatıldı.

Zamfara Eyaleti Eğitim Komiseri İbrahim Gusau, yaptığı açıklamada, Katsina'daki güvenlik sorunları nedeniyle sınırlarını paylaşan bölgelerdeki 10 okulda eğitime ara verildiğini belirtti.

Eğitim Bakanlığı Daimi Sekreter Vekili Rabiu Adamu da Jigawa eyaletindeki okulların "derhal kapatılması" talimatı verildiğini ifade etti.

600'den fazla öğrenci kaçırılmıştı

Boko Haram üyeleri, 11 Aralık gecesi Katsina eyaletine bağlı Kankara bölgesinde bir yatılı okula saldırı düzenleyerek 600'den fazla öğrenciyi kaçırmıştı.

Nijerya Savunma Bakanı Bashir Salihi Magashi, bölgeyi ziyaret ederek öğrencilerin çok yakında kurtarılacağı sözü vermişti.

Bölge halkı da kaçırılan öğrencilerin serbest bırakılması için gösteriye devam ediyor.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, yaptığı açıklamada, silahlı grubun masum çocuklara düzenlediği korkakça saldırıyı kınayarak güvenlik güçlerinin silahlı grubu ormanda tespit ettiğini ve operasyonun başlatıldığını belirtmişti.

Katsina Eyaleti Polis Sözcüsü Gambo İsah da operasyon sırasında bir güvenlik görevlisinin yaralandığını, bölgeye arama kurtarma için ek güvenlik güçlerinin sevk edileceğini söylemişti.

Katsina Valisi Masari, saldırının ardından "eyaletteki tüm yatılı okulların kapatılması" talimatını vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

İlgili Haberler

Silahlı Militanlar Nijerya'da Okul Bastı 400 Öğrenciyi Kaçırdı
Silahlı Militanlar Nijerya'da Okul Bastı 400 Öğrenciyi Kaçırdı
New York'ta okullar yeniden yüz yüze eğitime başladı
New York'ta okullar yeniden yüz yüze eğitime başladı
Avrasya Tüneli acil durum tatbikatı için her iki yönde trafiğe kapatıldı
Avrasya Tüneli acil durum tatbikatı için her iki yönde trafiğe kapatıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay İlham Aliyev Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Hakan Taşıyan Ayşegül Yıldız
Spor Neymar Çağdaş Atan Yılmaz Vural Ali Palabıyık Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Türk Çocuk Ankara Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nijerya'da Boko Haram'ın yüzlerce öğrenciyi kaçırmasının ardından iki eyalette okullar kapatıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 15:14:39. #1.14#
title