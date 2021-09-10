Nijerya'da Boko Haram'ın üst düzey üyesi yakalandı - Haberler
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Nijerya'da Boko Haram'ın üst düzey üyesi yakalandı

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
Nijerya'da Boko Haram'ın üst düzey üyesi yakalandı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın üst düzey üyesi yakalandı.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın üst düzey üyesi yakalandı.

Nijerya Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Enenche, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ordunun Borno eyaletinde Boko Haram'a yönelik operasyonlarının sürdüğünü belirtti.

Enenche, operasyonlarda eyaletteki Damboa-Wajiroko kara yolunda örgütün üst düzey üyesi Yawi Modu'nun yakalandığını söyledi.

Operasyonlarda örgütün sığınaklarının imha edildiğini belirten Enenche, örgüte ait çok sayıda el yapımı bomba ve mühimmatın ele geçirildiğini dile getirdi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Eski Boko Haram sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni elebaşı olarak belirlenmesi, 2009'dan bu yana örgütü yöneten Ebubekir Şekau ile Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri
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