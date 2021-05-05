Nijerya'da Boko Haram'ın saldırıları nedeniyle iki haftada 150 bin kişi yerinden oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nijerya'da Boko Haram'ın saldırıları nedeniyle iki haftada 150 bin kişi yerinden oldu

Nijerya'da Boko Haram'ın saldırıları nedeniyle iki haftada 150 bin kişi yerinden oldu
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırılarda iki haftada yaklaşık 150 bin kişi yerinden edildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırılarda iki haftada yaklaşık 150 bin kişi yerinden edildi.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü Boko Haram üyeleri, 23 Nisan'dan bu yana Yobe eyaletine bağlı Geidam bölgesine çeşitli saldırılar düzenledi.

Saldırıların ardından yaklaşık 150 bin kişi, korkudan evlerini terk etti, bazıları ise eyaletteki kamplara sığındı.

Geidam'daki saldırıların, insani yardım kuruluşlarının, geçen aylarda Borno eyaletinden terör saldırılarından kaçan 10 binden fazla kişiye yetişmekte zorluk yaşadığı bir dönemde geldiği ifade edildi.

Nijerya'da Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Dünyanın en büyük takı üreticilerinden Pandora, ürünlerinde saf elmas yerine yapay elmas kullanacak
Dünyanın en büyük takı üreticilerinden Pandora, ürünlerinde saf elmas yerine yapay elmas kullanacak
FETÖ'nün sözde Afrika yapılanması kurucusu 'gaybubet evinde' yakalandı
FETÖ'nün sözde Afrika yapılanması kurucusu "gaybubet evinde" yakalandı
Emniyet'ten camideki biber gazlı müdahaleye ilişkin açıklama: Provokasyon olduğu ortadadır
Emniyet'ten camideki biber gazlı müdahaleye ilişkin açıklama: Provokasyon olduğu ortadadır
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özcan Deniz Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Gomes Mesut Özil Serdar Aziz Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Nijerya'da Boko Haram'ın saldırıları nedeniyle iki haftada 150 bin kişi yerinden oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 06:06:59. #1.16#

title