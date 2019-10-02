Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 51 kişi kurtarıldı

02.10.2019 19:42

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın rehin aldığı 51 kişi kurtarıldı.

Nijerya Ordu Operasyon Sözcüsü Aminu İliyasu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Borno eyaletinde Boko Haram'a karşı operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

İliyasu, operasyonda çoğu kadın 51 rehinenin kurtarıldığını kaydetti.

Operasyonlarda 2 teröristin öldürüldüğünü aktaran İliyasu, örgüte ait çok sayıda mühimmatın da ele geçirildiğini söyledi.

Rehinelerin ne zaman kaçırıldığına dair bilgi paylaşılmadı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında, en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Eski Boko Haram sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak atanması, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Ebubekir Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

Kaynak: AA