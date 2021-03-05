Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 28 kadın ve çocuk kurtarıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın rehin aldığı 28 kişi kurtarıldı.

Adını vermek istemeyen askeri yetkili, örgütün Borno eyaletine bağlı Marte bölgesinde askere yönelik düzenlediği saldırının ardından örgüt üyelerine operasyon düzenlediğini belirtti.

Yetkili, operasyonda 13 kadın ve 15 çocuğun kurtarıldığını kaydetti.

Operasyonda çok sayıda Boko Haram üyesinin etkisiz hale getirildiğini aktaran yetkili, örgüte ait önemli mühimmatın ele geçirildiğini, askerlerden ölü ya da yaralı olmadığını söyledi.

Bu arada rehinelerin ne zaman kaçırıldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu