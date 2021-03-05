Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 28 kadın ve çocuk kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 28 kadın ve çocuk kurtarıldı

05.03.2021 00:31 | Son Güncelleme: 05.03.2021 00:34
Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 28 kadın ve çocuk kurtarıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın rehin aldığı 28 kişi kurtarıldı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın rehin aldığı 28 kişi kurtarıldı.

Adını vermek istemeyen askeri yetkili, örgütün Borno eyaletine bağlı Marte bölgesinde askere yönelik düzenlediği saldırının ardından örgüt üyelerine operasyon düzenlediğini belirtti.

Yetkili, operasyonda 13 kadın ve 15 çocuğun kurtarıldığını kaydetti.

Operasyonda çok sayıda Boko Haram üyesinin etkisiz hale getirildiğini aktaran yetkili, örgüte ait önemli mühimmatın ele geçirildiğini, askerlerden ölü ya da yaralı olmadığını söyledi.

Bu arada rehinelerin ne zaman kaçırıldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hande Soral Kenan Doğulu İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Ozan Tufan Hakan Kutlu Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 28 kadın ve çocuk kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 00:38:47. #1.16#
title