Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 241 kadın ve çocuk kurtarıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 241 kadın ve çocuk kurtarıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın rehin aldığı 241 kişi kurtarıldı.

Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 241 kadın ve çocuk kurtarıldı
29.05.2020 02:47 | Son Güncelleme: 29.05.2020 02:47

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın rehin aldığı 241 kişi kurtarıldı.

Nijerya Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Enenche, gazetecilere yaptığı açıklamada, Borno eyaletine bağlı Gamboru bölgesinde ordu ile Boko Haram arasında çatışma çıktığını belirtti.

Enenche, çatışmadan sonra ordunun Boko Haram'a yönelik operasyonunda 136 çocuk ve 105 kadının kurtarıldığını kaydetti.

Operasyonda 14 Boko Haram üyesinin etkisiz hale getirildiğini aktaran Enenche, teröristlere ait önemli miktarda mühimmatın de ele geçirildiğini söyledi.

Enenche, operasyonda ordu birliklerinde herhangi bir kayıp ya da yaralanmanın olmadığının altını çizdi.

Rehinelerin ne zaman kaçırıldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 3 milyon kişi yerinden oldu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı Haber
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor Haber
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı Haber
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi Haber
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti Haber
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu Haber
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya mesajı Yunan basınında ses getirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya mesajı Yunan basınında ses getirdi
Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti
Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi
Elazığ'da yavru dağ keçisi Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nin bahçesine girdi
Elazığ'da yavru dağ keçisi Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nin bahçesine girdi
Yaşadığı dehşeti anlattı! Banka müdürüne sokak ortasında taciz ve yumruklu saldırı
Yaşadığı dehşeti anlattı! Banka müdürüne sokak ortasında taciz ve yumruklu saldırı
Son Dakika: Üniversite sınavına girecek adaylar, sınav merkezlerini değiştirebilecek
Son Dakika: Üniversite sınavına girecek adaylar, sınav merkezlerini değiştirebilecek
Son Dakika: Türkiye'de 28 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 30 kişi vefat etti, 1182 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 28 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 30 kişi vefat etti, 1182 yeni vaka tespit edildi
İngiltere Premier Lig 17 Haziran'da yeniden başlıyor
İngiltere Premier Lig 17 Haziran'da yeniden başlıyor
Dünya ABD'deki polis vahşetini konuşurken Türkiye'de çekilen görüntü yürekleri ısıttı
Dünya ABD'deki polis vahşetini konuşurken Türkiye'de çekilen görüntü yürekleri ısıttı
THY, koronavirüs nedeniyle ilk çeyrekte 2 milyar 23 milyon TL zarar etti
THY, koronavirüs nedeniyle ilk çeyrekte 2 milyar 23 milyon TL zarar etti
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fırsatçılık ve stokçuluğun önüne geçmek için göreve başlıyor
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fırsatçılık ve stokçuluğun önüne geçmek için göreve başlıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma kısıtlaması ve seyahat yasağı masaya yatırılacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma kısıtlaması ve seyahat yasağı masaya yatırılacak
2 partinin seçime girmesini engellemeye yönelik MHP'nin 2, AK Parti'nin 4 önerisi var
2 partinin seçime girmesini engellemeye yönelik MHP'nin 2, AK Parti'nin 4 önerisi var
Son dakika: Hızlı tren seferleri 07.00 itibarıyla başladı! Yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor
Son dakika: Hızlı tren seferleri 07.00 itibarıyla başladı! Yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor
Kan donduran olay! 11 yaşındaki oğlunu öldürüp hiçbir şey olmamış gibi kayıp ilanı verdi
Kan donduran olay! 11 yaşındaki oğlunu öldürüp hiçbir şey olmamış gibi kayıp ilanı verdi
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağındaki kuralları paylaştı
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağındaki kuralları...
7 çocuğu olan yaşlı kadın, hastaneden çıktığı gün eşyalarıyla birlikte sokağa atıldı
7 çocuğu olan yaşlı kadın, hastaneden çıktığı gün eşyalarıyla birlikte sokağa atıldı
Aydın'da erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürülen genç kızın babasının sözleri yürek dağladı
Aydın'da erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürülen genç kızın babasının sözleri yürek dağladı
Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı
Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı
Komşusu olan genç kızı darbeden bekçi görevden uzaklaştırıldı
Komşusu olan genç kızı darbeden bekçi görevden uzaklaştırıldı
Canlı yayında yöneltilen 'Kürtçe' sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya'da bulundu
Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya'da bulundu
Doğum yapan kadını aracı pislenmesin diye taksisinden indiren şoföre ev hapsi cezası verildi
Doğum yapan kadını aracı pislenmesin diye taksisinden indiren şoföre ev hapsi cezası verildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Naci Bostancı Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan Adil Karaismailoğlu
Magazin Ozan Güven Ersin Korkut Acun Ilıcalı Bergüzar Korel
Spor Ergin Ataman Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Kenan Sofuoğlu Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kadın Kabine Haziran Beşiktaş
Şu an buradasınız: Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 241 kadın ve çocuk kurtarıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 02:50:29. #1.14#
title