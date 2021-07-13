Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 17 kişi kurtarıldı
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Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 17 kişi kurtarıldı

Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 17 kişi kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın rehin aldığı 17 kişi kurtarıldı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın rehin aldığı 17 kişi kurtarıldı.

Ordu Sözcüsü Onyema Nwachukwu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Borno eyaletine bağlı Auno köyünde Boko Haram'ın saldırı girişiminin engellendiğini belirtti.

Nwachukwu, engellenen saldırının ardından ordunun, eyaletin Maiduguri-Damaturu kara yolunda Boko Haram'a yönelik düzenlediği operasyonda 17 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Rehinelerin sağlık durumunun iyi olduğunu bildiren Nwachukwu, bu kişilerin Borno eyalet hükümetine teslim edildiğini söyledi.

Bu arada, rehinelerin ne zaman kaçırıldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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