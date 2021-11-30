Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 16 kişi kurtarıldı - Haberler
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Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 16 kişi kurtarıldı

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 16 kişi kurtarıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın rehin aldığı 16 kişi kurtarıldı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın rehin aldığı 16 kişi kurtarıldı.

Borno Polis Sözcüsü Sani Kamilu, yaptığı açıklamada, eyaletin Marte bölgesinde Boko Haram'a karşı operasyon düzenlendiğini belirtti.

Kamilu, operasyonda aralarında 1 askerin bulunduğu 16 kişinin kurtarıldığını aktardı.

Operasyonda çok sayıda Boko Haram üyesinin yaralı kaçtığını kaydeden Kamilu, teröristlere ait önemli mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Rehinelerin ne zaman kaçırıldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 3 milyon kişi yerinden oldu.

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AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri

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