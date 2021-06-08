Nijerya'da Boko Haram'ın öğrencilerini kaçırıp yıktığı okulda eğitime yeniden başlandı
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Nijerya'da Boko Haram'ın öğrencilerini kaçırıp yıktığı okulda eğitime yeniden başlandı

Nijerya'da Boko Haram'ın öğrencilerini kaçırıp yıktığı okulda eğitime yeniden başlandı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinin Chibok kentinde terör örgütü Boko Haram'ın 2014'te 276 kız öğrenciyi kaçırıp yıktığı okul, yeniden inşa edildi.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinin Chibok kentinde terör örgütü Boko Haram'ın 2014'te 276 kız öğrenciyi kaçırıp yıktığı okul, yeniden inşa edildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Kadın İşleri Bakanı Pauline Tallen, yeniden inşa edilen okulun açılışında yaptığı açıklamada, okulda eğitime başlanmasının önemli olduğunu vurguladı.

Halen 112 kız öğrencinin kayıp olduğunu belirten Tallen, federal hükümetin kaçırılan öğrencilerin serbest bırakılması için çaba sarf ettiğini söyledi.

Tallen, kız çocuklarının eğitiminin toplumun kalkınmasının anahtarı olduğunu ifade ederek, "Ebeveynleri ve toplum liderlerini, kız çocuklarını evlendirmeden önce eğitimlerini tamamlamalarına izin vermeye çağırıyorum." dedi.

Borno Valisi Babagana Zulum da terör örgütünün saldırılarının, eğitime verdikleri desteği engellemeyeceğine dikkati çekti.

Boko Haram terör örgütü, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde bulunan Chibok kentindeki bir yatılı okula 14 Nisan 2014'te düzenlediği baskında 276 kız öğrenciyi kaçırmıştı.

Öğrencilerin 57'si kısa süre sonra örgüt üyelerinin elinden kaçmayı başarmıştı. Güvenlik güçlerinin örgüte karşı düzenlediği operasyonlarda 107 öğrenci kurtarılmıştı.

Bu saldırı nedeniyle Borno eyaletinde binlerce çocuk okulu bırakmak zorunda kalmıştı.

Nijerya'da Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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