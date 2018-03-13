Nijerya'da Boko Haram'ın Kaçırdığı Kız Çocukları

Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüşmesi sonrası terör örgütü Boko Haram'ın kaçırdığı kız çocuklarının kurtarılması için takas görüşmelerini tercih edeceklerini açıkladı.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeden sonra devlet başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Buhari ile Tillerson'ın görüşmede güvenlik, yolsuzlukla mücadele, ekonomik ilişkiler ve ülkenin demokratik gelişmesi gibi konuları ele aldığı kaydedildi.

Açıklamada Buhari'nin, "Boko Haram'ın kaçırdığı kızların kurtarılması için Nijerya, uluslararası örgütler ve müzakerecilerle görüşecek. Dikkatli olmaya çalışıyoruz. Kızlarımızı sağ salim getirmek daha iyi." ifadesini kullanıldığı belirtildi.

Kız çocuklarının kurtarılması için takas görüşmelerini tercih edeceklerini ifade eden Buhari'nin, hükümetin ülkende güvenliği sağlamaya devam edeceğini vurguladığı kaydedildi.

Açıklamada, Buhari'nin önümüzdeki seçime katılacağını söylediği de belirtildi.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'un, Buhari'nin yolsuzlukla mücadele için başlattığı kampanyayı överek, toplanan paraların altyapının geliştirilmesine iyi bir çözüm olduğunu kaydetti.

Tillerson, "Her zorlukta size desteğimiz var. Nijerya ekonomisinin gelişmesi için ticari yatırımlar konusunda ve 2019'da yapılacak devlet başkanı seçimlerine desteğimiz var." ifadesini kullandı.