Nijerya'da Boko Haram'ın kaçırdığı 10 kişi serbest bırakıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın kaçırdığı 10 kişinin serbest bırakıldığı bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın kaçırdığı 10 kişinin serbest bırakıldığı bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Borno eyaletinde faaliyet gösteren Kaltum Barış Vakfı ve Devlet Güvenlik Servisinin (DSS) iş birliğinde 5 ay önce Boko Haram'ın kaçırdığı 10 kişi serbest bırakıldı.

Serbest bırakılanlar arasında Birleşmişler Milletlerin (BM) 6 insani yardım görevlisi bulunuyor.

Boko Haram terör örgütünün 10 yıldan uzun süredir ülkenin kuzeydoğu bölgesindeki yardım görevlileri ve tesislerine saldırılar düzenlemesi nedeniyle bölgedeki insani yardım görevlileri azaltılmıştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu