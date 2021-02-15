Nijerya'da Boko Haram'ın 81 üyesi etkisiz hale getirildi
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Nijerya'da Boko Haram'ın 81 üyesi etkisiz hale getirildi

15.02.2021 17:37 | Son Güncelleme: 15.02.2021 17:37
Nijerya'da Boko Haram'ın 81 üyesi etkisiz hale getirildi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 81 örgüt üyesi öldürüldü.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 81 örgüt üyesi öldürüldü.

Lafiya Dole Operasyon Komutanı Farouk Yahaya, Borno eyaletindeki Sambisa ormanının etrafındaki köylere terör örgütü Boko Haram'a karşı operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Operasyonlarda 81 teröristin öldürüldüğünü aktaran Yahaya, çok sayıda teröristin de yaralandığını ifade etti.

Yahaya, operasyonlarda örgütün sığınaklarının imha edildiğini ve önemli mühimmatın da ele geçirildiğini söyledi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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