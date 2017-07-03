Nijerya'da Boko Haram ile Mücadele

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram üyesi 700 kişinin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.



Ulusal basına göre, Nijerya ordusu adına açıklama yapan General Tukur Buratai, ülkenin kuzeydoğusunda Sambisa Ormanı'ndaki Boko Haram üyelerine düzenlenen operasyonlar sonucunda 700 militanın güvenlik birimlerine teslim olduğunu açıkladı.



Buratai, "Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 700 kişi teslim oldu. Diğer birçok örgüt üyesi de teslim olmak üzere. Bu durum Boko Haram ile savaşta başarının açık göstergesidir." dedi.



Ordu, Boko Haram'ın etkin olduğu Sambisa Ormanı'nda bir süredir yoğunlaştırdığı operasyonlarda çok sayıda örgüt üyesini etkisiz hale getirdi ve bölgedeki yüzlerce sivili kurtardı.



Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başlayan Boko Haram, 17 bin kişinin ölmesine neden oldu.



Çok sayıda askerin kaçırılmasından da sorumlu tutulan ve geçen yıldan itibaren eylemlerini ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'e de kaydıran örgüt, son günlerde saldırılarının sayısını artırdı.