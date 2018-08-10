Nijerya'da Boko Haram ile Mücadele

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 7 militanın öldürüldüğü bildirildi.

Lafiya Dole Operasyonu Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Albay Onyema Nwachukwu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Borno eyaletinin Guzamala bölgesinde Boko Haram'a yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Nwachukwu, operasyonda örgüt üyesi 7 kişinin öldürüldüğünü, çok sayıda militanın da yaralı halde kaçtığını ifade etti.

Öte yandan örgütün, Garunda köyündeki askeri kontrol noktasına düzenlediği saldırıda çok sayıda askerin hayatını kaybettiğini belirtildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.