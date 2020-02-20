Nijerya'da Boko Haram elebaşlarından 3'ü öldürüldü

20.02.2020 15:36 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:36

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın elebaşlarından 3'ü etkisiz hale getirildi.

Adını vermek istemeyen ordu yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ordunun, Borno eyaletine bağlı Kirta ve Wulga'daki Boko Haram kampına hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Yetkili, operasyonda örgüt elebaşlarından olduğu belirtilen Ebubekir Dangumal, Amir Malik ve Malam Muhammed'in etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında, en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA