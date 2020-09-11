Nijerya'da Boko Haram'dan kaçan 5 bin 200 kişi evine döndü
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Nijerya'da Boko Haram'dan kaçan 5 bin 200 kişi evine döndü

Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram terör örgütünden kaçan ve komşu ülkelere sığınan 5 bin 200 kişi evine döndü.

Nijerya'da Boko Haram'dan kaçan 5 bin 200 kişi evine döndü
11.09.2020 19:17 | Son Güncelleme: 11.09.2020 19:17

Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram terör örgütünden kaçan ve komşu ülkelere sığınan 5 bin 200 kişi evine döndü.

Borno Eyaleti Valisi Babagana Zulum, yaptığı açıklamada, 4 yıl önce eyaletin Konduga bölgesinde Boko Haram saldırıları nedeniyle kaçan ve komşu ülke Kamerun'a sığınan 5 bin 200 kişinin evine döndüğünü bildirdi.

Evlerine dönen kişilerin hükümetin inşaa ettiği 750 binaya yerleştirildiğini aktaran Zulum, bu çalışmanın eyaletteki güvenliğin yeniden sağlanmasının bir parçası olduğunu ifade etti

Zulum, Borno hükümeti ile insani yardım kuruluşları iş birliğinde söz konusu kişilere maddi destek vereceklerini söyledi.

Hükümetin komşu ülkelere sığınan vatandaşların yurda geri dönmesi için çalışmalarının devam edeceğini ifade eden Zulum, "Bu masum kişiler uzun zamandır evlerini terk ettiler, geri dönmek onların hakkı." dedi.

2009'dan bu yana 20 bini aşkın kişi öldü

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında, en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkedeki terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

Kaynak: AA

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