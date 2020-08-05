Nijerya'da Boko Haram'dan kaçan 1,86 milyon kişi evlerine dönüyor
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Nijerya'da Boko Haram'dan kaçan 1,86 milyon kişi evlerine dönüyor

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'dan kaçan ve komşu ülkeler Kamerun ve Nijer'e sığınan 2 milyona yakın kişinin evlerine dönmeye başladı.

Nijerya'da Boko Haram'dan kaçan 1,86 milyon kişi evlerine dönüyor
05.08.2020 02:29 | Son Güncelleme: 05.08.2020 02:32

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'dan kaçan ve komşu ülkeler Kamerun ve Nijer'e sığınan 2 milyona yakın kişinin evlerine dönmeye başladı.

Borno Eyaleti Valisi Babagana Zulum, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Borno Koordinatör Yardımcısı Alexander Kishara ile görüştü.

Zulum, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 yıl Boko Haram saldırıları nedeniyle yerinden olan ve komşu ülkeler Kamerun ve Nijer'e sığınan 1,86 milyon kişinin evlerine dönmeye başladığını bildirdi.

Eyaletteki güvenliğin yeniden sağlanması ardından şu anda Kamerun ve Nijer'e sığınan 300 bin kişinin Borno eyaletinin 19 bölgesine döneceğini aktaran Zulum, evlerine dönen kişilere gereken insani yardımların sağlanması çağrısında bulundu.

Kishara ise dönenlere yönelik yardımların yapılacağını belirterek, "İnsani yardım verenler olarak, eyalet hükümetine destek vermek için burdayız." dedi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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