Nijerya'da Boko Haram'a yönelik operasyonda 20 terörist öldürüldü
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Nijerya'da Boko Haram'a yönelik operasyonda 20 terörist öldürüldü

Nijerya'da Boko Haram'a yönelik operasyonda 20 terörist öldürüldü
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Nijerya ordusu, terör örgütü Boko Haram'a yönelik düzenlediği operasyonda 20 teröristi etkisiz hale getirdi.

Nijerya ordusu, terör örgütü Boko Haram'a yönelik düzenlediği operasyonda 20 teröristi etkisiz hale getirdi.

Ordu Sözcü Onyema Nwachukwu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ordunun Borno eyaletine bağlı Lambom ormanında Boko Haram'a karşı hava ve karadan operasyon düzenlediğini belirtti.

Operasyonda en az 20 teröristin etkisiz hale getirildiğini dile getiren Nwachukwu, örgütün sığınaklarının da tahrip edildiğini, ayrıca örgüte ait 3 uçaksavar, silahlar, araçlar ve önemli mühimmatın da ele geçirildiğini kaydetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde, 20 binden fazla kişi öldü.

Törer örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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