Nijerya'da Boko Haram'a yönelik operasyonda 17 terörist öldürüldü Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da Boko Haram terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 17 örgüt üyesi öldürüldü.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da Boko Haram terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 17 örgüt üyesi öldürüldü.

Nijerya Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Enenche, Borno eyaletine bağlı Damboa bölgesinde Boko Haram üyelerine yönelik operasyon düzenlendiğini söyledi.

Operasyonda 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Enenche, "Meydana gelen çatışmada 2 askerimiz hayatını kaybetti, 4 askerimiz de yaralandı." dedi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA