Nijerya'da bir yılda 80 kişi Lassa ateşinden öldü

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da son bir yılda, hayvandan insana geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi hastalığı nedeniyle 80 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkeyi etkisi altına alan salgın, ocak ayından bu yana 17 eyalete yayıldı.

Şimdiye kadar 434 Lassa ateşi vakası tespit edildi ve salgın nedeniyle 80 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya'da ilk olarak 1969'da Borno eyaletinde rastlanmıştı

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Nijerya hükümeti, geçen sene Lassa ateşi nedeniyle "acil durum" ilan etmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halka "hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri" uyarısında bulunuyor.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri

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