Nijerya'da bir yatılı okulda, silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 26 öğrenci ve 4 öğretmen kaçırıldı

Nijerya'nın Niger eyaletindeki Kagara bölgesinde bir yatılı okulda, silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 26 öğrenci ve 4 öğretmen kaçırıldı.