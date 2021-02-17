Nijerya'da bir yatılı okulda, silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 26 öğrenci ve 4 öğretmen kaçırıldı
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Nijerya'da bir yatılı okulda, silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 26 öğrenci ve 4 öğretmen kaçırıldı

17.02.2021 12:57 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:22
Nijerya'da bir yatılı okulda, silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 26 öğrenci ve 4 öğretmen kaçırıldı

Nijerya'nın Niger eyaletindeki Kagara bölgesinde bir yatılı okulda, silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 26 öğrenci ve 4 öğretmen kaçırıldı.

Nijerya'nın Niger eyaletindeki Kagara bölgesinde bir yatılı okulda, silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 26 öğrenci ve 4 öğretmen kaçırıldı.

Kagara Devlet Bilim Koleji yetkililerinden Abubakar Baba Umar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerin sabah erken saatlerde yatılı okula saldırı düzenlediğini bildirdi.

Umar, ilk belirlemelere göre 26 öğrenci ve 4 öğretmenin kaçırıldığını kaydetti.

Saldırı sırasında çok sayıda öğrencinin kaçmayı başardığını aktaran Umar, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini söyledi.

Kaçan öğrencilerden Muhammadu Abdullahi, silahlı kişilerin askeri üniforma giydiğini ve saldırı sırasında şiddet gördüklerini anlattı.

Abdullahi, kaçırılan öğrencilerin bir an önce kurtarılmasını ümit ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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