Nijerya'da bir lisede silahlı saldırganlarca alıkonulan 73 öğrencinden 5'i kaçmayı başardı
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Nijerya'da bir lisede silahlı saldırganlarca alıkonulan 73 öğrencinden 5'i kaçmayı başardı

Nijerya'da bir lisede silahlı saldırganlarca alıkonulan 73 öğrencinden 5'i kaçmayı başardı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Nijerya'nın Zamfara eyaletine bağlı Maradun şehrindeki Kaya Day Lisesi'nde silahlı saldırganlarca tutulan 73 öğrenciden 5'i kaçarak kurtuldu.

Nijerya'nın Zamfara eyaletine bağlı Maradun şehrindeki Kaya Day Lisesi'nde silahlı saldırganlarca tutulan 73 öğrenciden 5'i kaçarak kurtuldu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kaya Day Lisesi'ne dün düzenlenen silahlı saldırı sonucu alıkonulan 73 öğrenciden 5'i kaçmayı başardı.

Kaçan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilerek, ailelerine teslim edildikleri kaydedildi.

Silahlı kişiler, dün Zamfara eyaletine bağlı Maradun şehrindeki Kaya Day Lisesi'ne düzenledikleri saldırıda 73 öğrenciyi alıkoymuştu.

Zamfara Valisi Bello Matawalle, saldırının ardından eyaletteki tüm okulların bir sonraki emre kadar kapalı kalması talimatını vermişti.

Nijerya'da, son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Ülkenin Benue, Kaduna, Plateau, Katsina ve Zamfara eyaletlerinde ocaktan bu yana birçok kez okullardan öğrenciler kaçırılmıştı.

Nijerya'da, okulları hedef alan saldırılar nedeniyle bazı eyaletlerde eğitime ara verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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Nijerya'da bir lisede silahlı saldırganlarca alıkonulan 73 öğrencinden 5'i kaçmayı başardı - Haberler
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