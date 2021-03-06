Nijerya'da bir köye düzenlenen silahlı saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti
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Nijerya'da bir köye düzenlenen silahlı saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti

06.03.2021 01:49 | Son Güncelleme: 06.03.2021 01:52
Nijerya'da bir köye düzenlenen silahlı saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Sokoto eyaletinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 14 kişi yaşamı yitirdi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Sokoto eyaletinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 14 kişi yaşamı yitirdi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Tara köyü şefi Mainasara Muhammed, yaptığı açıklamada, Sokoto eyaletine bağlı Tara köyüne gelen kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerin etrafa ateş açtığını belirtti.

Muhammed, saldırıda 13 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Sokoto eyaleti polisi tarafından yapılan açıklamada, silahlı kişilerin Dingyadi bölgesinde düzenlediği saldırıda ise bir kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Son olarak iki gün önce silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 19 kişi öldürülmüştü.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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