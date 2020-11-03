Nijerya'da bir camide kaçırılan 17 kişi fidye ile kurtarıldı
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Nijerya'da bir camide kaçırılan 17 kişi fidye ile kurtarıldı

03.11.2020 01:03 | Son Güncelleme: 03.11.2020 01:07
Nijerya'da bir camide kaçırılan 17 kişi fidye ile kurtarıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Nasarawa eyaletindeki bir camide silahlı grubun kaçırdığı 17 kişinin fidye ile kurtarıldığı bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Nasarawa eyaletindeki bir camide silahlı grubun kaçırdığı 17 kişinin fidye ile kurtarıldığı bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Nasarawa eyaletine bağlı Gwargwada-Sabo bölgesinde bulunan bir camide namaz sırasında kaçırılan 17 kişiyi, fidye ile serbest bırakıldı.

Silahlı grup, kaçırdığı kişilerin aile yakınlarından 17 kişi için 8,5 milyon naira (188 bin Türk Lirası) aldıktan sonra serbest bıraktı.

Silahlı grup, eyalette 5 gün önce kaçırılan 17 kişiyi serbest bırakması için kişi başı 1 milyon naira ( 22 bin Türk lirası) fidye istemişti.

Nijerya'nın birçok eyaletinde fidye için insan kaçırmanın cezası idam olsa da bu tarz olayların önüne geçilemiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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