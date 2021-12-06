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Nijerya'da bir araçta 8 çocuk ölü bulundu

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
Nijerya'da bir araçta 8 çocuk ölü bulundu

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Lagos eyaletinde bir araçta 8 çocuğun ölü bulunduğu bildirildi.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Lagos eyaletinde bir araçta 8 çocuğun ölü bulunduğu bildirildi.

Lagos Polis Sözcüsü Adekunle Ajisebutu, yaptığı açıklamada, Lagos'un Agunaje bölgesinde bir evin önünde park halindeki aracın içinde 8 çocuğun ölü bulunduğunu belirtti.

Çocukların 4-6 yaşlarında olduğunu, arabanın içinde oynarken yanlışlıkla kendilerini kilitlemiş olabileceklerini düşündüklerini ifade eden Ajisebutu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

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AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri

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