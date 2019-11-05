05.11.2019 18:47 | Son Güncelleme: 05.11.2019 18:50

Nijerya'da bir alışveriş merkezinde yangın

Nijerya, (DHA)- Nijerya'da 5 katlı popüler bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor.

Başkent Lagos'ta yer alan popüler bir alışveriş merkezi olan 'Balogun Market'te yangın çıktı. 5 katlı binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, yangında ölen ya da yaralanan olup olmadığı ve çıkış nedenine dair bir bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: DHA