Nijerya'da bina çöktü: 15 ölü
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Nijerya'da bina çöktü: 15 ölü

Nijerya'da bina çöktü: 15 ölü
02.05.2020 01:32 | Son Güncelleme: 02.05.2020 01:32

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın İmo eyaletinde 8 katlı binanın çökmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın İmo eyaletinde 8 katlı binanın çökmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya Ulusal Acil Durum Ajansı (NEMA) İmo/Abia Eyaletler Koordinatörü Evans Ugoh, yerel basına yaptığı açıklamada, İmo eyaletinin Owerri bölgesinde 8 katlı bir binanın çöktüğünü belirtti.

Enkaz altındaki 15 kişinin cesedine ulaşıldığını kaydeden Ugoh, 8 kişinin de kurtarıldığını ifade etti.

Ugoh, NEMA ekiplerin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü, yaralıların tedavi altına alındığını belirterek, ölü sayısının artmasından endişe duyduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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