Nijerya'da bina çöktü: 15 ölü
02.05.2020 01:32 | Son Güncelleme: 02.05.2020 01:32
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın İmo eyaletinde 8 katlı binanın çökmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın İmo eyaletinde 8 katlı binanın çökmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya Ulusal Acil Durum Ajansı (NEMA) İmo/Abia Eyaletler Koordinatörü Evans Ugoh, yerel basına yaptığı açıklamada, İmo eyaletinin Owerri bölgesinde 8 katlı bir binanın çöktüğünü belirtti.
Enkaz altındaki 15 kişinin cesedine ulaşıldığını kaydeden Ugoh, 8 kişinin de kurtarıldığını ifade etti.
Ugoh, NEMA ekiplerin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü, yaralıların tedavi altına alındığını belirterek, ölü sayısının artmasından endişe duyduğunu dile getirdi.
Kaynak: AA